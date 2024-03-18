Скончался известный омский спортивный журналист Александр Малик

Сегодня на 74 году жизни скончался омский спортивный журналист и диктор Александр Мулик. О его смерти после продолжительной болезни сообщили в пресс-службе Минспорта Омской области.
Мужик являлся судьей международной категории по легкой атлетике, мастер спорта СССР по спортивной ходьбе. Он много лет проработал спортивным корреспондентом в «Омской правде» и «Европе плюс». Также был диктором Сибирского международного марафона и ведущим торжественных открытий областных спортивно-культурных спартакиад «Королева спорта» и «Праздник Севера», матчей ФК «Иртыш».
Прощание состоится 20 марта по адресу: улица Партизанская, 20. О времени церемонии прощания будет известно позже.