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До +8 градусов потеплеет в Нижнем Новгороде к концу недели

Прогноз погоды на неделю.
Сейчас в Ричмонде: +11° 7 м/с 37% 752 мм рт. ст. +11°

В ближайшую неделю температура воздуха в Нижнем Новгороде будет постепенно повышаться, правда, солнца синоптики не обещают.

В понедельник, 18 марта, будет +2… +4 градуса, возможен дождь.

Во вторник ночью будет 0… −2 градуса, днем +2… +4 градуса.

В среду ночью похолодает до −3… −5 градусов, а днем ожидается +3… +5 градусов.

В четверг ночью столбик термометра может опуститься до −5 градусов, а днем потеплеет до +6 градусов.

В пятницу, 22 марта, прогнозируется −4… −6 градусов ночью и +5… +7 градусов днем.

В выходные ночью ожидается около 0 градусов, днем до +8 градусов.