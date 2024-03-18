До +8 градусов потеплеет в Нижнем Новгороде к концу недели

В ближайшую неделю температура воздуха в Нижнем Новгороде будет постепенно повышаться, правда, солнца синоптики не обещают.
В понедельник, 18 марта, будет +2… +4 градуса, возможен дождь.
Во вторник ночью будет 0… −2 градуса, днем +2… +4 градуса.
В среду ночью похолодает до −3… −5 градусов, а днем ожидается +3… +5 градусов.
В четверг ночью столбик термометра может опуститься до −5 градусов, а днем потеплеет до +6 градусов.
В пятницу, 22 марта, прогнозируется −4… −6 градусов ночью и +5… +7 градусов днем.
В выходные ночью ожидается около 0 градусов, днем до +8 градусов.