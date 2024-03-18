Заячью столовую нашли под Петербургом

Сильный ветер повалил в лесах под Петербургом множество веток, что стало настоящим подарком для зайцев, ведь эти животные весной в основном питаются побегами и корой деревьев. Поэтому зверьки организовали там свою столовую. Об этом рассказал биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре».
— Судя по тщательно объеденной коре, заяц здесь кормится уже не первый день. И делает он это исключительно в темное время суток, ведь он ведет ночной образ жизни. Посетителя лесной столовой во Всеволожском районе Ленобласти мне удалось заснять только благодаря видеоловушке, которая ночью автоматически включает специальную подсветку, — рассказал биолог.
Примечательно, что этот зверек зимой может переваривать свою еду дважды, так как при первой трапезе в помете остается много непереваренной клетчатки. Поэтому они едят свои экскременты, и во второй раз еда усваивается лучше.