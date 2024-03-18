Заячью столовую нашли под Петербургом

— Судя по тщательно объеденной коре, заяц здесь кормится уже не первый день. И делает он это исключительно в темное время суток, ведь он ведет ночной образ жизни. Посетителя лесной столовой во Всеволожском районе Ленобласти мне удалось заснять только благодаря видеоловушке, которая ночью автоматически включает специальную подсветку, — рассказал биолог.