Погода в Ростове-на-Дону на неделю 18 — 22 марта: дожди, порывистый ветер и потепление до +15

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 18 — 22 марта берет курс на потепление. Жители региона увидят и температуры ниже нуля и значительный плюс. Не обойдется без дождей и порывистого ветра — весна все-таки. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.
В Ростове-на-Дону в понедельник, 18 марта, облачно с прояснениями. Днём небольшой дождь. Ветер западный и юго-западный днём 7−12 м/с. Температура воздуха днем +12−14.
Во вторник, 19 марта, без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5−10 метров в секунду, днем с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2−4 градуса, днем +13−15.
В среду, 20 марта, также без осадков. Ветер восточной четверти 6−11 метров в секунду, днем порывы до 12−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2−4 градуса, днем +10−12 тепла.
В четверг, 21 марта, будет пасмурно. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы составит +2−4 градуса, днем +9−10.
В пятницу, 22 марта, синоптики также обещают пасмурное небо. Ветер восточный и северо-восточный 6−11 метров в секунду. В ночные часы столбики термометров покажут +5−6 градусов. Днем от +8 до +10.
В Ростовской области в понедельник облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер западный и юго-западный днем 7−12 метров в секунду. Температура воздуха днем +12−14. Ветер западный и юго-западный днем 7−12 метров в секунду. Температура воздуха днем +6−11 градусов, по югу до +15.
Во вторник облачно с прояснениями. Ночью и утром в отдельных районах туман.. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный и восточный 5−10 метров в секунду, днем с порывами до 12−14. Температура воздуха ночью +1−6 градусов, по северу и востоку до −4, а днем +8−13, по югу до +17.
В среду без существенных осадков. Ветер восточной четверти 6−11 метров в секунду, местами порывы 12−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1−6, по северу и востоку области до −2, а днем +5−10 градусов, по югу и западу до +14.
В четверг будет пасмурно. Ветер восточный 5−10 метров в секунду. Температура ночью от −2 до +2, днем до +10.
В пятницу небо также будет затянуто облаками. Ветер восточный 5−10 метров в секунду. Ночью от 0 до +3, днем +8−10.