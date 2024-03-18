Погода в Ростове-на-Дону на неделю 18 — 22 марта: дожди, порывистый ветер и потепление до +15

Во вторник облачно с прояснениями. Ночью и утром в отдельных районах туман.. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный и восточный 5−10 метров в секунду, днем с порывами до 12−14. Температура воздуха ночью +1−6 градусов, по северу и востоку до −4, а днем +8−13, по югу до +17.