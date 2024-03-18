Жительницу Красноярского края арестовали за порчу избирательной урны

На допросе женщина рассказала, что 19 февраля 2024 года стала жертвой мошенников. Она перевела злоумышленникам 268 тысяч рублей. Через несколько дней аферисты позвонили вновь и пообещали вернуть деньги, если она 15 марта придёт на избирательный участок и обольёт зелёнкой урну для голосования.