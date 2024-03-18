Жительницу Красноярского края арестовали за порчу избирательной урны

Жительницу Курагинского района Красноярского края на два месяца арестовали за порчу избирательной урны. Об этом корреспонденту krsk.aif.ru сообщили в региональном ГСУ СК.
Напомним, 15 марта жительница Курагинского района разлила зелёнку на свой бюллетень и крышку избирательной урны, находясь на избирательном участке. Женщину успели остановить, и она не смогла испортить другие бюллетени в урне.
Женщину оперативно задержали, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 141 УК РФ «Покушение на воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».
На допросе женщина рассказала, что 19 февраля 2024 года стала жертвой мошенников. Она перевела злоумышленникам 268 тысяч рублей. Через несколько дней аферисты позвонили вновь и пообещали вернуть деньги, если она 15 марта придёт на избирательный участок и обольёт зелёнкой урну для голосования.
Как сообщают в СК, 18 марта Курагинский районный суд Красноярского края избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В настоящий момент проводится расследование.