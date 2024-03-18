В ночь на вторник в Калининградской области ожидается усиление ветра

В ночь на вторник, 19 марта, в Калининградской области ожидается усиление ветра. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«В начале грядущей недели погода несколько “устаканится” — за уходящей тыловой частью циклона установится гребень Скандинавского антициклона. Как следствие, осадки в понедельник ослабнут и прекратятся, а температурный режим начнёт постепенно расти по мере смещения “очага” холода, поступившего к нам в тыловом секторе циклона, на юго-восток», — говорится в сообщении.



В понедельник, 18 марта, температура всё ещё будет ниже нормы: от +2 до +5 градусов. Ожидается облачность с прояснениями и смешанные осадки, в основном утром. Ветер северный, 4−7 м/с.



Во вторник ночью температура по области упадёт до 0…-3 градусов. Ночью и утром возможен туман. Днём воздух прогреется до +4…+8 градусов. Синоптики обещают облачность без осадков и переменный ветер до 1−5 м/с.



В среду ночью похолодает до −2…+2 градусов, ночью и утром также возможен туман. Днём потеплеет до +5…+10 градусов, прогнозируется переменная облачность. Ветер юго-западный, 4−7 м/с.