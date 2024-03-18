Жители Самары под одним из постов губернатора в соцсетях поинтересовались, когда приведут в порядок улицу Ново-Вокзальную, где, по их словам, снег растаял вместе с асфальтом. В департаменте городского хозяйства мэрии ответили, этот участок стоит в плане локального ремонта в рамках выделенных объемов до конца мая текущего года. — В строительный сезон текущего года до конца сентября улицу Ново-Вокзальную планируется отремонтировать большими «картами» свыше 100 погонных метров в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», — добавили в департаменте 17 марта 2024 года.