Новую систему поиска багажа запустили в аэропорту Сочи — как это работает

Международный аэропорт Сочи присоединился к отечественному сервису «Bags поиск», предоставляющему возможность отслеживания багажа между различными аэропортами в едином информационном пространстве. Эта система основана на стандартизированных документах и уведомлениях, что значительно облегчает и ускоряет процесс поиска багажа, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Пассажирам, утратившим свой багаж, необходимо обратиться к сотруднику службы розыска в аэропорту и оформить соответствующую заявку, предъявив посадочный талон и отрывной талон багажной бирки. После регистрации заявки пассажиру выдается трек-номер багажа, с помощью которого можно отслеживать его положение на портале «Bags Поиск» (18+).
Процесс поиска багажа ведется в течение 21 дня с момента подачи заявки. Если багаж не будет обнаружен за это время, пассажир имеет право обратиться к авиакомпании для решения вопроса о компенсации.
На сегодняшний день с сервисом сотрудничают более 56 аэропортов и 13 авиакомпаний, включая такие как «Аэрофлот», «Победа», S7, и другие. Большинство авиакомпаний осуществляют доставку багажа за свой счет, предлагая пассажирам варианты получения багажа как в аэропорту, так и по указанному адресу.
Правила относительно утерянного багажа могут различаться в зависимости от авиакомпании, поэтому рекомендуется ознакомиться с этой информацией перед приобретением авиабилета, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова.