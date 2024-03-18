Новую систему поиска багажа запустили в аэропорту Сочи — как это работает

На сегодняшний день с сервисом сотрудничают более 56 аэропортов и 13 авиакомпаний, включая такие как «Аэрофлот», «Победа», S7, и другие. Большинство авиакомпаний осуществляют доставку багажа за свой счет, предлагая пассажирам варианты получения багажа как в аэропорту, так и по указанному адресу.