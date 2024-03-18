В кемеровском Ягуновском начали готовиться к строительству склада X5 Group

В Ягуновском сельском поселении Кемеровского округа началась подготовка к строительству универсального склада торговой компании X5 Group («Пятерочка» и «Чижик»). Здание площадью более 47,8 тысячи кв. метра планируют сдать в 2025 году.
«Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству, для всех инвесторов у нас действуют льготные программы, вводятся новые меры поддержки. Создание в Кемеровском округе универсального склада компании X5 Group позволит создать более 700 рабочих мест», — сказал Сергей Цивилев.
Сейчас на площадке монтируют металлические конструкции и готовятся установить каркас. Строительные работы идут с опережением. Стоимость проекта превысит 3,5 млрд рублей.
Также мы писали, что в 2023 году в регионе получили статус резидентов территорий опережающего развития пять организаций. Важнейший из проектов — строительство логистического центра «Вайлдберрис» в Юрге и «Озон» в Кемеровском районе.