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В Ростовской области продлили запрет на запуск фейерверков

Ростовская область, 18 марта 2024. DON24.RU. В Ростовской области продлили запрет на запуск фейерверков до 7 мая 2024 года. Соответствующий документ опубликован на сайте донского правительства.
Источник: Don24.ru

«Внести в указ губернатора Ростовской области от 22.11.2023 № 105… изменение, заменив в пункте 1 слова “по 1 марта 2024 г.” словами “по 7 мая 2024 г.”, — сказано в тексте документа.

Напомним, указ об ограничении использования пиротехники был подписан губернатором Ростовской области 22 ноября 2023 года. Действовал он до 1 марта.

Согласно документу, на территории региона запрещено использование пиротехнических изделий, соответствующих I классу опасности. Исключение составляют хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

За нарушение дончанам может грозить штраф или арест.

штрафы