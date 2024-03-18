В Ростовской области продлили запрет на запуск фейерверков

Ростовская область, 18 марта 2024. DON24.RU. В Ростовской области продлили запрет на запуск фейерверков до 7 мая 2024 года. Соответствующий документ опубликован на сайте донского правительства.