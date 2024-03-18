В Ростовской области продлили запрет на запуск фейерверков

«Внести в указ губернатора Ростовской области от 22.11.2023 № 105… изменение, заменив в пункте 1 слова “по 1 марта 2024 г.” словами “по 7 мая 2024 г.”, — сказано в тексте документа.
Напомним, указ об ограничении использования пиротехники был подписан губернатором Ростовской области 22 ноября 2023 года. Действовал он до 1 марта.
Согласно документу, на территории региона запрещено использование пиротехнических изделий, соответствующих I классу опасности. Исключение составляют хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.
За нарушение дончанам может грозить штраф или арест.