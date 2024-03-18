В Башкирии проходит спецоперация ГИБДД

По словам Владимира Севастьянова, за 2 месяца этого года на территории республики совершено 35 аварий с участием несовершеннолетних, в которых 1 ребенок погиб и 36 получили различные травмы. Согласно анализу ДТП, наибольшая их доля (57,1%) по-прежнему происходит с участием детей-пассажиров автомобилей.