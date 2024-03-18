В море у берегов Туапсе пройдут учения со стрельбами

Учения будут проходить с 11:00 до 15:00. Выполнят маневры силы Новороссийской военно-морской базы. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие.



Другие учения двумя днями ранее прошли в Новороссийске. В акватории морпорта силы ВМБ с 11:00 до 13:00 выполняли маневры с использованием стрелкового оружия.



Вячеслав Рыжков.