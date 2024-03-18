Волгоградцев предупредили о ветряной оспе

Ветряная оспа — инфекционная заболевание. Возбудителем является вирус Варицелла Зостер. Если он попадает в организм, то сохраняется на всю жизнь. В 10−20% случаев у пациентов развивается опоясывающий лишай.
Инкубационный период составляет от 10 до 21 дня. Заболевание начинается с повышенной температуры и общего недомогания. Затем появляются пузырьковая сыпь и сильный зуд. В группе риска находятся новорожденные, беременные и пациенты с кожными заболеваниями.
Оспа поражает сразу несколько органов. Наиболее типичное осложнение у взрослых — пневмония, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Профилактика ветряной оспы:
- разобщение коллектива с выявленным случаем заболевания;
- использование масок и других средств индивидуальной защиты органов дыхания;
- регулярные влажные уборки;
- проветривание помещений.