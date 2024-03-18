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Волгоградцев предупредили о ветряной оспе

В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться оспой.

Ветряная оспа — инфекционная заболевание. Возбудителем является вирус Варицелла Зостер. Если он попадает в организм, то сохраняется на всю жизнь. В 10−20% случаев у пациентов развивается опоясывающий лишай.

Инкубационный период составляет от 10 до 21 дня. Заболевание начинается с повышенной температуры и общего недомогания. Затем появляются пузырьковая сыпь и сильный зуд. В группе риска находятся новорожденные, беременные и пациенты с кожными заболеваниями.

Оспа поражает сразу несколько органов. Наиболее типичное осложнение у взрослых — пневмония, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Профилактика ветряной оспы:

  • разобщение коллектива с выявленным случаем заболевания;
  • использование масок и других средств индивидуальной защиты органов дыхания;
  • регулярные влажные уборки;
  • проветривание помещений.

здоровье