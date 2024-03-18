Татарстан готовится к сильнейшему паводку. Об этом во время обсуждения возможных последствий и мер защиты от наводнения сообщил вице-премьер республики Рустам Нигматуллин.
По словам Нигматуллина, на борьбу со стихией регион получил почти один миллиард рублей. К работе по этому направлению привлекут около 20 тысяч человек. Он добавил, что есть вероятность поднятие воды до высокой отметки, что может повлечь серьезные экономические и социальные последствия.
Спикер отметил, что в зоне подтопления в этом году на территории Татарстана могут оказаться 220 населенных пункта, в которых проживают порядка 13 тысяч человек. При этом особую тревогу вызывает уровень воды в Куйбышевском водохранилище.