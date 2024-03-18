Великий пост: как проводится, история и традиции

По другой версии, 40 дней — это стандартное время поста для тех, кто хотел принять крещение. Дело в том, что раньше крестили всего несколько раз в год, в том числе и перед Пасхой.
Великий пост был установлен еще в апостольские времена и первоначально длится от 24 до 40 часов. Но к V веку его продолжительно увеличилась до 40 дней. Тогда же церковь назвала Великий пост обязательным для всех верующих.
Запреты.
Главный запрет поста — не употреблять продукты животного происхождения. В их числе — яйца, молочные продукты, сливочное масло, сыр, творог. В духовном же смысле верующих призывают воздерживаться от многословия, пустословия, гнева, похоти, клеветы, лжи, таким образом, очищая собственную душу и готовя себя к Пасхе.
Этапы поста.
В первый день Великого поста принято полностью воздерживаться от пищи. Его даже называют «Чистый понедельник», исходя из стремления верующих провести этот день в чистоте. В первый день поста также принято усиленно молиться и бороться с греховными страстями.
За «Чистым понедельником» начинается первая седмица Великого поста, которая считается самой строгой. В этот период верующим дозволено употреблять в пищу лишь хлеб, овощи и сухофрукты. И только 24 марта разрешается добавить в рацион растительное масло.
Вторую неделю поста называют седмицей. Третье воскресенье поста посвящают Кресту Господню. В этот период церковь напоминает верующим об искуплении грехов. 30 марта и 6 апреля — дни поминовения усопших.
Четвертая неделя называется Средокрестной, пятую называют неделей Преподобной Марии Египетской, шестую — Вербной. В эти седмицы церковь все также советует продолжать есть постную пищу, молиться, ежедневно читать Святое писание и посещать храмы.
Последняя неделя Великого поста называется Страстной седмицей. Она посвящена последним дням земной жизни Христа. В церквях в эти дни читают главы Евангелия о Тайной Вечере, предательстве Иуды, суде, распятии и воскрешении. Самым скорбным днем считается Великая Пятница — день распятия и смерти Христа.
Страстная неделя считается самой строгой в Великом посте. Первые три дня недели православные должны употреблять пищу без термической обработки. В четверг разрешено есть вареные и тушение блюда без масла. В пятницу нельзя есть целый день. В субботу перед Пасхой можно готовить себе горячие блюда, но без масла, и даже выпить вина.
Ранее «МК в Питере» рассказал, что можно и нельзя есть во время Великого поста.