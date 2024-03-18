Нижегородцам рассказали о питании в Великий пост

При этом поститься можно не каждому. Категорически это запрещено людям с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, болезнями ЖКТ, а также пенсионерам, беременным, кормящим женщинам и детям. Отказать от поста придется и тем, кто пьет лекарства по времени или в зависимости от приема пищи.