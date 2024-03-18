Нижегородцам рассказали о питании в Великий пост

Великий пост в современности не требует строгих пищевых ограничений, напомнили нижегородцам представители РПЦ. О том, как правильно питаться в это время, рассказал главный редактор издания «Стационар-Пресс» Алексей Никонов со ссылкой на диетологов.
Так, от мяса и продуктов животного происхождения придется отказаться. Заменить животный белок можно на растительный: рацион стоит наполнить горохом, чечевицей, нутом, фасолью, соей и грибами. Жиры также меняем на растительные — это орехи, семена и авокадо. Оливковое и подсолнечное масло можно сменить кукурузным, тыквенным или маслом из виноградных косточек.
В период поста пить молоко можно, но только растительное. Из выбора — кокосовое, миндальное или овсяное.
В основу питания стоит включить в большом количестве овощи и каши, а конфеты и пирожные нельзя. Если сильно хочется, можно побаловать себя медом, сухофруктами, цукатами и фруктами. Главное помнить о разнообразном питании.
«Главная цель — поменять свою жизнь к лучшему: изменить чувства, ведь духовная природа человека неразрывно связана с физической, а состояние тела влияет на состояние души».
При этом поститься можно не каждому. Категорически это запрещено людям с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, болезнями ЖКТ, а также пенсионерам, беременным, кормящим женщинам и детям. Отказать от поста придется и тем, кто пьет лекарства по времени или в зависимости от приема пищи.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что диетолог предупредил о проблемах со здоровьем из-за ограничений в Великий пост.