Что делать воронежцам, если из-за разбитых дорог случилось ДТП или повредилась машина

Повсеместно разбитые дороги увидели автомобилисты Воронежа весной 2024-го. Растаявший снег выставил наружу многочисленные ямы даже на магистральных улицах города. Практически полностью стертой оказалась и разметка: невидно ни разделительных полос, ни даже пешеходных переходов. Такая ситуация справедливо вызвала возмущения горожан: как по таким дорогам вообще можно ездить? Да еще и не опасаться за свое имущество или здоровье.
Для иллюстрации проблемы приведем несколько постов воронежцев, которые они оставляли в соцсетях.
Так, Ольга пишет: «Добрый день, хотелось бы осветить проблему с огромными ямами на оживленном перекрестке Моисеева и 20-летия Октября. С каждым днем они становятся все больше и глубже!».
А вот другой пользователь весьма экспрессивно интересуется, когда уже займутся хоть каким-нибудь ремонтом на проезде Разумова. «Праздничные дни закончились, и теперь люди стоят по часу в пробках на самом проезде, переулке Отличников и Ильюшина. Что же касается улицы Ильюшина: из города не выехать и не въехать из-за огромных ям, которыми, как всегда, никто не занимается!» — негодует автор.
«Поймал сегодня очень жесткую яму на Героев Сибиряков, между виадуками Южно-Моравской и писателя Маршака в направлении к кольцу Патриотов. Результат на фото. Сильное замятие диска, колесо спустило мгновенно», — сообщает еще один горожанин.
Подобного рода сообщений от воронежцев полно. Причем жалобы поступают из всех районов города. Не выдерживают не только личные машины, даже у маршруток лопаются колеса из-за попадания в ямы.
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КАЧЕЛИ И УСТАРЕВШИЙ РЕМОНТ.
В мэрии пояснили, что причиной стала сложная, аномальная зима. Именно снегопады, морозы, регулярные температурные качели с переходами «через ноль» привели к разрушению асфальта. Кроме того, состояние многих магистралей оставляет желать лучшего, поскольку основательно их ремонтировали пять — семь лет назад.
Подробнее о том, что случилось с дорожным покрытием в столице Черноземья и какие меры в связи с этим планируют предпринимать власти, рассказал руководитель управления дорожного хозяйства Воронежа Олег Котов.
— Семь лет назад в регионе стартовал национальный проект «Безопасные качественные дороги», в рамках которого за 2017 — 2018 годы были отремонтированы практически все магистрали. Установленный срок гарантии — пять лет. В течение этого времени дефекты устранялись за счет средств подрядной организации. К сожалению, по большинству центральных улиц гарантийный период закончился. Теперь проблема легла на муниципалитет. Этой зимой с помощью литой асфальтобетонной смеси мы сделали порядка 10 тысяч квадратных метров. Но видим, что таких мер недостаточно. Поэтому до управ районов доведены средства на проведение ямочного ремонта. Объем значительный — около 100 миллионов. Средства в торгах, некоторые аукционы уже прошли. Ремонт должен быть выполнен в апреле-мае. Кроме того, есть договоренность с областью, что в ближайшее время нам практически удвоят сумму на проведение аналогичных видов работ. Плюс ко всему, сейчас идут процедуры по оформлению средств для полноценного ремонта улиц 20-летия Октября, Краснознаменной, Матросова, проезд Разумова (вдоль реки Песчанки) и участку Солнечной. И если забегать вперед: уже третий год подряд продолжаем вести работы в частном секторе. В 2024-м еще порядка 60 улиц должны получить новое покрытие.
ПЛОХИЕ КОММУНИКАЦИИ И БОЛЬШИЕ НАГРУЗКИ.
Олег Котов пояснил, что на федеральном уровне существуют межремонтные сроки. Однако региону сложно их соблюсти, поскольку нужны слишком большие средства. Это первый момент. Второй заключается в том, что для исполнения таких циклов необходимо всю конструкцию дорожной одежды привести в нормативное состояние. И если речь идет о новой автомобильной дороге, то трудностей много не возникает: с нуля просто создается современная инфраструктура. А вот во время ремонта существующих улиц сложнее. Ранее выделенных денег хватало лишь на обновление верхнего слоя.
То есть нигде воронежские дорожники не лезли в основание. Хотя практически под всеми улицами, в том числе и магистральными, проходит множество коммуникаций. Это и водопровод, и канализация, и теплотрассы. Их состояние тоже не из лучших, что влияет на качество проезжей части. Получается, что для хорошего долгосрочного ремонта нужно переложить все коммуникации. А также устроить новые слои дорожной одежды с расчетом на современные нагрузки. Ведь большая часть воронежских улиц строилась 50−60 лет назад, а тогда уровень автомобилизации был гораздо меньше.
САМОЕ ГЛАВНОЕ — ВЫЗВАТЬ НАРЯД ДПС.
Пока дороги не привели в порядок открытым остается вопрос: что делать автовладельцу, если из-за разбитого асфальта случилось ДТП или машина получила серьезные механические повреждения? Как доказать связь между состоянием покрытия и дорожным происшествием, рассказал глава управления ГИБДД по Воронежской области Евгений Шаталов.
— В подобной ситуации обязательно необходимо вызвать наряд ДПС. Любое повреждение автомобиля в движении является дорожно-транспортным происшествием. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД составят схему происшествия. Если были какие-то дорожные факторы, которые способствовали порче машины, то они обязательно это зафиксируют, в том числе инструментальным способом. Водителю для себя тоже целесообразно сделать фото-видеосъемку, — пояснил Евгений Владимирович. — Дальше уже оценивается схема организации дорожного движения. Были ли знаки, которые предупреждали о вероятном повреждении покрытия или о месте производства работ. Имел ли водитель возможность заблаговременно отреагировать на указанные повреждения. И дальше уже в рамках административного расследования будет определяться степень виновности организации, которая содержит этот участок. Самое главное — вызвать наряд ДПС.