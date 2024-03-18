Что делать воронежцам, если из-за разбитых дорог случилось ДТП или повредилась машина

— Семь лет назад в регионе стартовал национальный проект «Безопасные качественные дороги», в рамках которого за 2017 — 2018 годы были отремонтированы практически все магистрали. Установленный срок гарантии — пять лет. В течение этого времени дефекты устранялись за счет средств подрядной организации. К сожалению, по большинству центральных улиц гарантийный период закончился. Теперь проблема легла на муниципалитет. Этой зимой с помощью литой асфальтобетонной смеси мы сделали порядка 10 тысяч квадратных метров. Но видим, что таких мер недостаточно. Поэтому до управ районов доведены средства на проведение ямочного ремонта. Объем значительный — около 100 миллионов. Средства в торгах, некоторые аукционы уже прошли. Ремонт должен быть выполнен в апреле-мае. Кроме того, есть договоренность с областью, что в ближайшее время нам практически удвоят сумму на проведение аналогичных видов работ. Плюс ко всему, сейчас идут процедуры по оформлению средств для полноценного ремонта улиц 20-летия Октября, Краснознаменной, Матросова, проезд Разумова (вдоль реки Песчанки) и участку Солнечной. И если забегать вперед: уже третий год подряд продолжаем вести работы в частном секторе. В 2024-м еще порядка 60 улиц должны получить новое покрытие.