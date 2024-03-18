Южноуральцам дали советы, чем питаться во время поста

В первую очередь, в Великий пост православные должны отказаться от животного белка — молочных продуктов, мяса, яиц, хлеба и другого. В качестве замены можно использовать бобовые, тофу и гречку, в которых содержится много растительного белка, участвующего во многих процессах организма.
Растительные жиры также нельзя исключать из питания. Чтобы их получать в достаточном количестве, можно употреблять грецкие орехи, миндаль, фундук, а также подсолнечное, оливковое, тыквенное или другие масла. Ни в коем случае не стоит забывать про рыбу в те дни, когда её можно есть, но не нужно переедать — достаточно съедать 350 граммов в день.
Для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта необходимо есть клетчатку, которая содержится в овощах, фруктах и отрубях. А вот сладости, сахар, выпечку и картофель можно заменить мёдом и сухофруктами.
Вот только не стоит забывать, что пост — это не диета, и у людей, страдающих некоторыми заболеваниями, есть противопоказания по здоровью. О том, кому запрещено поститься, рассказала гастроэнтеролог ОКБ № 3 Челябинска Ольга Хан.