Южноуральцам дали советы, чем питаться во время поста

Растительные жиры также нельзя исключать из питания. Чтобы их получать в достаточном количестве, можно употреблять грецкие орехи, миндаль, фундук, а также подсолнечное, оливковое, тыквенное или другие масла. Ни в коем случае не стоит забывать про рыбу в те дни, когда её можно есть, но не нужно переедать — достаточно съедать 350 граммов в день.