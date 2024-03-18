Сезон клещей начнется в Нижегородской области с апреля

Чтобы не заболеть энцефалитом, специалисты рекомендуют сделать вакцинацию. Она проводится в несколько этапов: сначала первая доза, через 1−3 месяца вторая доза вакцины, через год третья вакцинация. Через три года проводится ревакцинация, которую необходимо потом проводить каждые три года.