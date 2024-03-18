Житель Челябинской области выиграл более 4 млн рублей в лотерее, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что 17 марта в лотерее «5 из 36» был разыгран приз в размере 4 млн 391 тыс. 676 рублей.
«Крупно повезло участнику 103884-го тиража из Челябинской области. Победитель еще не обратился за выигрышем. Известно лишь, что он купил билет за 60 рублей в мобильном приложении “Столото”», — говорится в комментарии.
По правилам государственной лотереи «Спортлото “5 из 36”, приз выигрывает тот, кто угадает все числа в первом поле билета и не угадает число во втором.
Удачными для участника оказались числа 5, 2, 11, 8, 9. Неугаданным осталось число 3 во втором поле билета.