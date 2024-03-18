В Беларуси потеплеет во второй половине недели

«За первые 17 дней март в Беларуси оказался скуп на осадки: на большей части территории страны сумма осадков составила от 8% до 36% нормы первого весеннего месяца, местами по югу выпало от 48% до 64% средних многолетних значений, и лишь на метеостанции Полесская количество выпавших осадков составило 25 мм, или 84% месячной нормы. Предстоящая неделя марта окажется теплее положенного по календарю. При этом если в первой половине недели дневные максимумы температуры воздуха будут находиться в пределах от плюс 4 до плюс 10, то в дальнейшем весна вновь возьмет курс к потеплению и столбики термометров поднимутся до отметок 6−13 градусов тепла. Вместе с тем без осадков не обойдется. Под влиянием фронтальных разделов и неустойчивых воздушных масс большую часть недели будут отмечаться осадки различной фазы и интенсивности, и лишь в четверг, 21 марта, погода возьмет передышку и в области повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков», — рассказали в Белгидромете.
Во вторник, 19 марта, на большей части территории страны пройдут осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, днем — 4−9 градусов тепла.
В среду, 20 марта, местами по Беларуси пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах возможны туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем — 4−10 градусов тепла.
В четверг, 21 марта, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможны туман и слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем — 6−12 градусов тепла.
В пятницу, 22 марта, местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5, при прояснениях — до минус 3. Днем будет 6−13 градусов тепла.
В субботу и воскресенье,