На Аллее Славы в Казани установят ретротрамвай МТВ-82

В честь 125-летия электрического казанского трамвая в этом году на Алее Славы «Метроэлектротранс» планируется установить ретротрамвай МТВ-82, который был выпущен в 1953 году. Кузов был найден в городе Волчанске Свердловской области, где он использовался в качестве склада. Реставрационные работы ведутся силами работников-энтузиастов трамвайного депо. Как отметил в ходе аппаратного совещания директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков, в мире сохранилось всего восемь таких музейных экспонатов.