На Аллее Славы в Казани установят ретротрамвай МТВ-82

В честь 125-летия электрического казанского трамвая в этом году на Алее Славы «Метроэлектротранс» планируется установить ретротрамвай МТВ-82, который был выпущен в 1953 году. Кузов был найден в городе Волчанске Свердловской области, где он использовался в качестве склада. Реставрационные работы ведутся силами работников-энтузиастов трамвайного депо. Как отметил в ходе аппаратного совещания директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков, в мире сохранилось всего восемь таких музейных экспонатов.
Мэр города Ильсур Метшин подчеркнул, что юбилейная дата электрического казанского трамвая — это историческое наследие столицы Татарстана. «Думаю, для многих казанцев будет откровением узнать, о чем сказал Айдар Камилевич, — нашему казанскому трамваю исполняется 125 лет, и это такое же историческое наследие столицы, как и старинные здания архитектуры. Важно, что трудные страницы истории казанского электротранспорта позади», — отметил градоначальник.
Юбилейным для МУП «Метроэлектротранс» был и 2023 год, тогда казанскому троллейбусу исполнилось 75 лет. В честь знаменательного события силами предприятия были отреставрированы и установлены на Аллее Славы троллейбусы МТБ-82 и ЗиУ-5. К дате была также приурочена конференция Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта, собравшая 100 руководителей предприятий ГЭТ из России и Белоруссии. «Сегодня Аллея Славы стала одним из любимых мест для посещения туристами и жителями города», — подчеркнул Айдар Абдулхаков.
Как сообщил директор МУП «Метроэлектротранс», в прошлом году был также изменен логотип предприятия, который уже появился на всех станциях метро, троллейбусах и постепенно наносится на трамваи. «Важная роль нового логотипа — это повышение чувства ответственности каждого за результаты работы всего коллектива», — сказал Айдар Абдулхаков. Была также преображена специальная и форменная одежды сотрудников предприятия.
Напомним, что празднование 75-летия со дня открытия троллейбусного движения в Казани состоялось в прошлом году. С юбилеем сотрудников организации поздравил Ильсур Метшин.