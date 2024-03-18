«Мусор убрали хотя бы для фото», «Вот сейчас одноклассник из Ростова прислал фото с дачи, у него уже крокусы во всю цветут», «Весна! Весна пришла», «Ура! Весна! Красота и нежность!», «Жду, когда тюльпаны начнут цвести, вишня и слива. Аромат весны прекрасен», — написали горожане в комментариях.
Жителей Батайска восхитило фото первых весенних цветов
Ростовская область, 18 марта 2024. DON24.RU. Фото подснежников восхитило подписчиков паблика «Мой Батайск». «Вот такая красота на Куйбышева, рядом с парком», — пояснил автор поста. Снимок собрал почти 300 отметок «нравится».