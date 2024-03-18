По ночам в Челябинской области прогнозируется до минус 20 градусов

В ближайшие несколько ночей столбики термометров в Челябинской области будут опускаться до минус 20 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ночью 19 марта будет минус 4−9, в низинах — 10−15, небольшой снег местами. Днем во вторник от минус 1 до плюс 4 градусов, при переменной облачности ночью преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный ночью 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем — 6−11 м/с.
Ночью 20 марта синоптики ожидают минус 10−15, в низинах — до 20 градусов. Днем в среду будет плюс 3−8. Удержится переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северной четверти 3−8 м/с.
По предварительным расчетам, ночью 21 марта будет минус 9−12, в низинах — 15−20 градусов. Днем в четверг прогнозируется плюс 3−8. Сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западной четверти 3−8 м/с.
В Челябинске ночью 19 марта будет минус 7−9, 20 марта — минус 10−12, 21 марта — минус 9−11. Днем во вторник столбики термометров покажут от нуля до плюс 2, среду — плюс 4−6, четверг — плюс 5−7. Без осадков.