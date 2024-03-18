По ночам в Челябинской области прогнозируется до минус 20 градусов

Ночью 19 марта будет минус 4−9, в низинах — 10−15, небольшой снег местами. Днем во вторник от минус 1 до плюс 4 градусов, при переменной облачности ночью преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный ночью 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем — 6−11 м/с.