В Новосибирске заметили Алину Кабаеву: что олимпийская чемпионка делала на стадионе «Заря»

«Она приехала на открытие на стадион “Заря”, произнесла приветственную речь. Общалась с девочками, давала автографы, фотографировалась. Оказалось, что она очень добрая, доброжелательная и приветливая. Моей дочери 15 лет, она КМС по художественной гимнастике. Алина Кабаева пожелала моей дочери успехов и побед», — сказала собеседница.