В Челябинске под угрозой подтопления из-за паводка 385 жилых домов

По словам начальника Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Валентина Гриднева, площадь подтапливаемой территории увеличивалась последние три года, в текущем году она может достичь 450 гектаров.
В зону возможного подтопления попадают 385 жилых домов, в том числе 32 — многоквартирных (в них проживает 2168 человек) и 353 — частных (1370 человек), а также порядка 50 садовых строений.
«Наиболее подтапливаемыми территориями остаются СНТ “Мичуринец” и поселок Мелькомбинат в Центральном районе, поселки Колупаевка и Мебельный — в Советском, ЧКПЗ, Сухомесово и Плановый — в Ленинском, Аэродромный, Колхозный, Миасский и Градский прииск — в Курчатовском районе», — уточнил Гриднев.
Об этом шла речь на постоянной комиссии городской Думы по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике.