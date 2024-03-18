В СКР Прикамья выясняют обстоятельства выхода девочки из автобуса на трассе

Следователи устанавливают обстоятельства выхода 10-летней девочки из автобуса, который направлялся из Перми в ЗАТО Звёздный, на трассе, рассказали perm.aif.ru в СУ СКР по Пермскому краю.
Напомним, в сообществе «Подслушано Звёздный» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что 15 марта 10-летнюю девочку, которая ехала одна, высадили из автобуса на остановке Кояново. Автор поста поясняет, что у девочки не прошла оплата по карте.
В комментариях к сообщению мнения разделились. Некоторые пользователи усомнились в правдивости сообщения.