В СКР Прикамья выясняют обстоятельства выхода девочки из автобуса на трассе

Напомним, в сообществе «Подслушано Звёздный» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что 15 марта 10-летнюю девочку, которая ехала одна, высадили из автобуса на остановке Кояново. Автор поста поясняет, что у девочки не прошла оплата по карте.