В Омск приезжает Фонд «Сколково» из Москвы

Очная часть состоится 9 апреля в омском представительстве Фонда «Сколково». Зарегистрироваться можно на сайте стартап-тура до 26 марта. Для участия приглашают авторов проектов в сферах ИТ, биотехнологий в медицине, индустриальных и энергетических технологий.