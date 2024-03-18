В Омск приезжает Фонд «Сколково» из Москвы

В Омске пройдёт масштабный конкурс разработок в сфере медицины, информационных и энергетических технологий. Победители смогут получить 300 тысяч рублей и статус резидента Фонда «Сколково». Отбор будет проходить в рамках федерального проекта «Стартап тур 2024».
Очная часть состоится 9 апреля в омском представительстве Фонда «Сколково». Зарегистрироваться можно на сайте стартап-тура до 26 марта. Для участия приглашают авторов проектов в сферах ИТ, биотехнологий в медицине, индустриальных и энергетических технологий.