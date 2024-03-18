Певица Zivert перенесла свой концерт в Омске из-за проблем со здоровьем

— Проблемы вернулись в мою жизнь. На какое-то время становилось лучше и казалось, что дело моей жизни меня вытащит. Подлечивала следствия, но не удавалось выяснить причину. Продолжая геройствовать, я продолжала себя разрушать. Я продолжаю себя уничтожать нагрузками, которые непозволительны в моем состоянии, — сообщила певица.