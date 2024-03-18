Певица Zivert перенесла свой концерт в Омске из-за проблем со здоровьем

Популярная российская певица Zivert перенесла на осень свое выступление в Омске. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «G-Drive Арены».
Новая дата проведения концерта в Омске — 14 сентября. Все ранее приобретенные билеты являются действительными.
Ранее Zivert рассказала о проблемах со здоровьем и о временном уходе со сцены.
— Проблемы вернулись в мою жизнь. На какое-то время становилось лучше и казалось, что дело моей жизни меня вытащит. Подлечивала следствия, но не удавалось выяснить причину. Продолжая геройствовать, я продолжала себя разрушать. Я продолжаю себя уничтожать нагрузками, которые непозволительны в моем состоянии, — сообщила певица.
Напомним, ранее в Омске на «G-Drive Арене» прошел концерт SHAMAN.