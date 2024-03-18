Волгоградцы рассказали об особенностях удаленной работы

Согласно данным hh.ru, каждый второй участник опроса работает удаленно 1−2 раза в неделю, еще треть респондентов трудятся вне офиса 3−4 дня в неделю. При этом полностью дистанционно работают только 5%. Каждый десятый опрошенный волгоградец посещает офис несколько раз в месяц и по желанию.
80% опрошенных граждан для удаленной работы оборудовали дома стол. Предпочитают трудиться на кухне 7% респондентов, в постели — 7%, на диване — 4%, в коворкингах, кафе или библиотеках — 2%.
При этом организация рабочего места у «удаленщиков» отличается в зависимости от возраста. Например, почти 100% специалистов старше 54 лет трудятся в специально оборудованном месте дома. Кухню чаще всего выбирают сотрудники от 35 до 44 лет, диван предпочитают респонденты возрастом 25−34 года, а постель — опрошенные 18−24 лет.
В число наиболее важных преимуществ работы на дому волгоградцы включили соблюдение эргономики и удобства, а также тишину, быстрый доступ к кухне и перекусам.
Как отметили 52% респондентов, главное правило успеха в удаленном труде — соблюдение рабочего дня. Также в топ-5 вошли письменный план задач, регулярные перерывы, полноценный сон (в том числе во время обеденного перерыва) и физическая активность.