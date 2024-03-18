Волгоградцы рассказали об особенностях удаленной работы

При этом организация рабочего места у «удаленщиков» отличается в зависимости от возраста. Например, почти 100% специалистов старше 54 лет трудятся в специально оборудованном месте дома. Кухню чаще всего выбирают сотрудники от 35 до 44 лет, диван предпочитают респонденты возрастом 25−34 года, а постель — опрошенные 18−24 лет.