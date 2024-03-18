На мэрию Самары подали в суд из-за проблем с транспортом

Прокурор Самары Артем Ярыгин подал к мэрии города административный иск из-за ситуации с транспортом. Надзорное ведомство просит суд признать незаконным бездействие муниципальной власти и обязать чиновников обеспечить транспортную доступность населения с поправкой на социально-демографическую ситуацию. Об этом 18 марта 2024 года сообщает самарская прокуратура.
Контрольный орган установил, что в городе вырос спрос на транспорт по регулируемым муниципальным маршрутам, связывающим Красноглинский, Куйбышевский и Кировский районы с центром. При этом остаются нерешенными проблемы сокращения интервала движения имеющихся маршрутов, а также качества и технического состояния транспорта.
Кроме того, прокуратура уличила самарское МП «Трамвайно-троллейбусное управление» и ООО «Самара Авто Газ» в срыве исполнения муниципальных контрактов по перевозке пассажиров регулируемыми муниципальными маршрутами. В отношении руководителей организаций возбуждены административные дела о срыве перевозок по контрактам (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ).
Также в суде поставлен вопрос о дисквалификации должностных лиц организаций. Прокурорский иск находится на этапе рассмотрения.