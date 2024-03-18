На мэрию Самары подали в суд из-за проблем с транспортом

Контрольный орган установил, что в городе вырос спрос на транспорт по регулируемым муниципальным маршрутам, связывающим Красноглинский, Куйбышевский и Кировский районы с центром. При этом остаются нерешенными проблемы сокращения интервала движения имеющихся маршрутов, а также качества и технического состояния транспорта.