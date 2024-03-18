Иностранцам в Симферополе показали Соборную мечеть

«Мы рады всем гостям. Наши двери всегда открыты, и когда приезжают гости, они, конечно, удивляются масштабам нашей Соборной мечети и ее красоте. Да и мы сами каждый раз, когда сюда заходим, ощущаем очень большую радость. И этими чувствами мы делимся с гостями», — признался заместитель муфтия.
Гафаров подчеркнул, что переплетение марокканского, крымско-татарского и османского стилей делает Соборную мечеть особенной. Она рассчитана почти на четыре тысячи человек, а с учетом внутреннего дворика, может вместить на тысячу больше верующих, сказал он.
«В мечети объединены три стиля: марокканский, крымско-татарский и османский. Наша мечеть — симбиоз этих стилей. Именно крымско-татарская часть заключается в росписи золотом, а также в разнообразии цветов — красного и желтого. Видите тюльпаны? Это крымско-татарский орнамент. Узоры под куполом, в частности, использовались и в национальной одежде крымских татар. Именно эта роспись придает крымско-татарский колорит», — ответил Гафаров на уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
По мнению наблюдателей, то, что такой объект был построен после воссоединения Крыма с Россией, доказывает, что «все граждане здесь равноправны и Россия — это справедливое государство».
«Это все очень красиво, очень хорошо сделано. И это еще раз доказывает, что в России все народны едины», — сказал корреспонденту РИА Новости Крым наблюдатель из Словакии Матуш Алекса.
«Как сказал заместитель муфтия, раньше, при Украине, такую мечеть нельзя было построить. Но Россия — это государство, в котором гармонично проживают все национальности и все традиционные религии. Это лишний раз доказывает, что Владимир Владимирович Путин что говорит, то и делает. У России много врагов, которым не нравится, что ее народы живут в мире и согласии, они хотели бы, чтобы люди между собой ссорились и воевали, но, к их сожалению, в России много национальностей и религий, и все живут в гармонии. И это прекрасно», — сказал наблюдатель из Сербии Милош Банджур.
Он уточнил, что в Сербии также строятся мечети, но таких масштабных нет, «поскольку это стоит много денег, которых у Сербии, в отличии от России, нет».
Сейчас на полуострове насчитывается 150 мечетей и 150 молельных домов, тогда как в Духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя (ДУМК) считают, что мусульман на полуострове 30% от общего количества жителей. Это не только крымские татары, но и представители множества других народов, исповедующих ислам, которые приехали жить и работать на полуостров.