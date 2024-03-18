Иностранцам в Симферополе показали Соборную мечеть

«Как сказал заместитель муфтия, раньше, при Украине, такую мечеть нельзя было построить. Но Россия — это государство, в котором гармонично проживают все национальности и все традиционные религии. Это лишний раз доказывает, что Владимир Владимирович Путин что говорит, то и делает. У России много врагов, которым не нравится, что ее народы живут в мире и согласии, они хотели бы, чтобы люди между собой ссорились и воевали, но, к их сожалению, в России много национальностей и религий, и все живут в гармонии. И это прекрасно», — сказал наблюдатель из Сербии Милош Банджур.