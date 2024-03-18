В Керчи избиратель съел бюллетень

«Органы ведут проверку в Керчи по действиям молодого человека, который хотел засунуть в ящик для голосования то ли бюллетень, то ли ещё какую-то бумагу. Выяснилось, что бюллетень был им испорчен, он его порвал… и, чтобы не оставить следов, скушал», — сказал Малышев на заседании избиркома.