В Керчи избиратель съел бюллетень

«Органы ведут проверку в Керчи по действиям молодого человека, который хотел засунуть в ящик для голосования то ли бюллетень, то ли ещё какую-то бумагу. Выяснилось, что бюллетень был им испорчен, он его порвал… и, чтобы не оставить следов, скушал», — сказал Малышев на заседании избиркома.
По его словам, инцидент произошёл в Керчи 17 марта, фигурант провёл в кабинке для голосования порядка 5 минут, что вызвало подозрения членов избиркома. Как оказалось, он рисовал на бюллетене «определенные знаки». Ведётся проверка.