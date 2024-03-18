На вантовом мосту на КАД ремонтируют единственный шов, который не меняли с 2007 года

В связи с ремонтом на 57-м километре внешнего кольца перекрыты первая и вторая полосы, а скорость ограничена до 50 км/ч. По данным «Яндекс. Пробок», в настоящее время на вантовом мосту наблюдаются пробки в обе стороны. На внешнем кольце затор тянется около 5 километров, на внутреннем — чуть больше. Водителей просят соблюдать требования временных знаков и не пытаться объехать пробку по полосе безопасности.