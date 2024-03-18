Ужесточили проверку. В России стали придирчивее оценивать будущих заемщиков

«По моим ощущениям, число одобрений уменьшилось примерно вдвое. Если раньше банки редко прозванивали места работы и самих заемщиков, то теперь делают это в большинстве случаев. Некоторые кредиторы проводят обзвон вообще для каждого, — говорит Олег Бендриков. — Вопросы по телефону задают тоже более серьезные, и если человек будет “плавать” в ответах, то ему могут сразу отказать. Бывает, что отказывают даже с хорошей кредитной историей. Могут сослаться на наличие кредитных карт, даже если человек давно и добросовестно их обслуживает».