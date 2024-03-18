Ужесточили проверку. В России стали придирчивее оценивать будущих заемщиков

В России стало сложнее получить ипотеку, и дело не только в высоких процентных ставках по жилищным займам. По наблюдениям руководителя агентства недвижимости Олега Бендрикова, теперь банки гораздо серьезнее проверяют потенциальных заемщиков.
Первая помеха на пути к покупке собственного жилья сегодня — это практически запретительные ставки по ипотеке, за исключением нескольких субсидируемых программ по новостройке. Многие пересматривают свое решение о покупке квартиры, потому что рассчитывают, например, на ежемесячный платеж в 40 тысяч рублей, а банк требует вдвое больше. Параллельно с этим кредиторы ужесточили процедуру проверки каждого заемщика.
«По моим ощущениям, число одобрений уменьшилось примерно вдвое. Если раньше банки редко прозванивали места работы и самих заемщиков, то теперь делают это в большинстве случаев. Некоторые кредиторы проводят обзвон вообще для каждого, — говорит Олег Бендриков. — Вопросы по телефону задают тоже более серьезные, и если человек будет “плавать” в ответах, то ему могут сразу отказать. Бывает, что отказывают даже с хорошей кредитной историей. Могут сослаться на наличие кредитных карт, даже если человек давно и добросовестно их обслуживает».
Обольщаться не приходится и тем, кто уже успел получить предварительное одобрение на заем. По словам эксперта, банки могут дать добро, а когда сделка доходит до этапа проверки объекта, по ипотеке идет отказ.
«Все сделки проходят только за наличные, и количество сделок сильно упало. Но я думаю, что сейчас, после выборов, у нас что-то поменяется. Возможно, люди и банки придут в себя, и ипотека будет выдаваться чаще. Потому что стоимость квартир, к сожалению, не уменьшается так, как хотелось бы», — говорит собеседник.
Резкое падение выдаваемых ипотечных займов констатируют и в Центробанке. Регулятор уточняет: в феврале россияне получили займов на 320 млрд руб. Показатель почти на четверть ниже февраля 2023 года. И хотя льготные программы по ипотеке еще действуют, сделок с ними тоже стало меньше, если сравнивать со средними значениями июля-декабря 2023 г. Покупателям часто не по карману собрать первоначальный взнос, который вырос с 20 до 30%.
Ранее россиянам рассказали, как кредитная карта может помочь взять ипотечный кредит. Иногда брокеры рекомендуют оформить «кредитку» и какое-то время исправно обслуживать ее, чтобы улучшить персональный кредитный рейтинг заемщика и повысить тем самым шансы на одобрение займа.