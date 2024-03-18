На Омскую область надвигается магнитная буря

Специалисты считают, что в течение первых суток речь пойдет о геомагнитных возмущениях, недостаточных по своей мощности для определения магнитной бури. Однако на следующие сутки регион окажется «во власти» полноценной магнитной бури уровня G1, которая характеризуется как «слабая буря». В последующие дни геомагнитный фон в границах Омской области придет в норму, прогнозируют ученые. Других геомагнитных возмущений в обозначенный период не прогнозируется.