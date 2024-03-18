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На Омскую область надвигается магнитная буря

Согласно обновленному прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, охватывающему период с 19 марта по 14 апреля, начиная со среды, 20 марта 2024 года, на территории Омской области ожидается повышенная геомагнитная активность. Она продлится около двух суток.
Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 49% 753 мм рт. ст. +11°

Специалисты считают, что в течение первых суток речь пойдет о геомагнитных возмущениях, недостаточных по своей мощности для определения магнитной бури. Однако на следующие сутки регион окажется «во власти» полноценной магнитной бури уровня G1, которая характеризуется как «слабая буря». В последующие дни геомагнитный фон в границах Омской области придет в норму, прогнозируют ученые. Других геомагнитных возмущений в обозначенный период не прогнозируется.

Напомним, в первой половине марта 2024 года уже фиксировались геомагнитные возмущения.

Отметим, в период магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать головные боли, головокружения, тошноту, скачки артериального давления и ряд других неприятных симптомов.