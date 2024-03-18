В каких случаях нужно регистрировать договор об аренде недвижимости?

Регистрация договора аренды обеспечивает защиту интересов как арендатора, так и арендодателя. Если срок договора составляет менее одного года, то регистрировать его не нужно, а если срок договора определен и составляет более года — его нужно регистрировать в обязательном порядке.
Как проходит регистрация договора?
Для госрегистрации необходимо оформить заявление, подготовить комплект документов и уплатить госпошлину (за регистрацию договора аренды госпошлина составляет 2000 ₽ — для физических лиц и 22 000 ₽ — для организаций).
Если с течением времени в договор вносятся изменения, допсоглашение тоже нужно регистрировать. С 1 января 2023 года размер государственной пошлины за регистрацию соглашения об изменении составляет для юридических лиц всего 1000 рублей, для физических — 350 рублей.
После этого одним из предусмотренных способов подайте заявление и документы на госрегистрацию. Ее проведение подтверждает выписка из ЕГРН.
Подать документы можно в любом офисе МФЦ или в электронном виде через «Личный кабинет» на портале Росреестра.
Кто может обратиться за регистрацией?
Это может сделать одна из сторон договора. Если же договор аренды заключен с органом госвласти или местного самоуправления, то заявление должен подать указанный орган. Заявление также могут подать и обе стороны договора аренды или нотариус.
Какие документы необходимы для госрегистрации?
Для государственной регистрации аренды недвижимости потребуются:
договор аренды недвижимости;
документы, подтверждающие личности заявителей и полномочия представителя (паспорт, нотариальная доверенность для представителя);
документ, подтверждающий полномочия лица, которое действует от имени организации без доверенности;
письменное согласие залогодержателя, если недвижимость, передаваемая в аренду, заложена по договору об ипотеке.
В какой срок регистрируется договор аренды недвижимости?
Если документы поступили через МФЦ, то срок регистрации по закону составляет девять рабочих дней, если документы подает нотариус — пять рабочих дней.
Источники.
https://www.consultant.ru.
https://blog.domclick.ru.