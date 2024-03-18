На Новосибирскую область надвигается похолодание до −20 градусов

Холод идет с Урала. В середине недели температура начнет понижаться. Во вторник, 19 марта, синоптики прогнозируют до −9 градусов в ночные часы, и до +4 градусов днем. В среду, 20 марта, похолодает до −3 градусов. Западный ветер усилится до 5−10 метров в секунду. По области ночью может похолодать до −12.