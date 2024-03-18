На Новосибирскую область надвигается похолодание до −20 градусов. Зимние морозы снова вернутся в регион. Об этом рассказали в местном гидрометцентре.
Холод идет с Урала. В середине недели температура начнет понижаться. Во вторник, 19 марта, синоптики прогнозируют до −9 градусов в ночные часы, и до +4 градусов днем. В среду, 20 марта, похолодает до −3 градусов. Западный ветер усилится до 5−10 метров в секунду. По области ночью может похолодать до −12.
В четверг, 21 марта, пойдет небольшой снег. Ночью в Новосибирске прогнозируют от −10 до 12 градусов, днем — от −5 до −7 градусов. В регионе температура воздуха составит −20 градусов.
Похолодание продлится около трех дней. Далее в Новосибирской области ожидается потепление. Уже в апреле температура воздуха составит до +14 градусов.