Жителям ряда домов в Приволжском районе Казани на сутки отключат воду

С 09:00 21 марта до 09:00 22 марта отключат воду жителям нескольких домов в Приволжском районе Казани. Как сообщили в казанском водоканале, данная мера необходима для проведения работ по подключению участка водопроводной сети по улице Сафиуллина.