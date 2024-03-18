Жителям ряда домов в Приволжском районе Казани на сутки отключат воду

Уточняется, что под отключение попадают адреса:
улица К. Габишева, дома № 7, 11, 7 корп.1,
улица Кул Гали, дома № 10, 12, 14, 16, 10а, 10 корп.2; 11а, 11Б, 11Б корп.1; 13Б, 14 корп.1,2;
улица Сафиуллина, дома № 17, 42, 46, 50, 50А, 56, 7, 7а, 7Б, 15, 15а, 16, 17а корп.2, 3, 4; 17Б, 27а, 27Б, 40, 40а, 40а/1, 50а/1,
улица Ю. Фучика, дома № 48, 48а.
На предприятии обещали сделать все возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени.
При необходимости жители смогут оставить заявку на подвоз автоцистерны с водой. Звонки принимают по телефону: +7 (843)231−62−60.