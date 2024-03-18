В пяти городах Челябинской области продлили режим НМУ

В Челябинской области на двое суток продлили режим неблагоприятных метеоусловий в пяти городах. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.
Предупреждение о смоге действует до 19:00 часов 20 марта в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Сатке и Златоусте. Однако в Аше и Карабаше сегодня снимается режим НМУ.
Напомним, в дни НМУ промышленным предприятиям региона предписывают снизить негативное влияние на атмосферный воздух. Результат достигается за счет приостановки части производственных процессов.
Жалобы на качество атмосферного воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приемной Минэкологии или по телефону +7−906−890−96−70. Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7−908−045−72−91.