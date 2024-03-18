Годовщину присоединения Крыма к РФ отметили акцией с шариками на Дворцовой

В акции участвовали как активисты «Молодой гвардии», так и люди без какой-либо символики. По данным «Фонтанки», в организации принимали участие общественники из «Волонтерской роты». Участники акции, похожие на старшеклассников или студентов, после ее завершения расходились группами, некоторые из них интересовались, кто вечером пойдет на концерт в Петропавловской крепости.