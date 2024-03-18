Безопасность граждан во время праздника Навруз обеспечат более 22 тысяч силовиков

Об этом сообщила начальник информационной службы Департамента общественной безопасности МВД Музифа Султанова на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций, посвященному мерам безопасности на праздничных мероприятиях, связанных с Рамазаном и Наврузом.
По ее словам, в эти дни праздничные молитвы читаются более, чем в двух тысячах мечетей Узбекистана при большом стечении граждан. Для поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности граждан в мечетях во время молитв задействовано более 14 тысяч сотрудников и военнослужащих.
Совместно с хокимами регионов приняты меры по временному ограничению движения автомобилей на дорогах рядом с мечетями. При входах в мечети установлены бетонные или металлические заграждения, на расстоянии 150 метров от мечетей организованы автостоянки.
Для предотвращения краж на парковках вокруг мечетей их патрулируют группы, состоящие из служащих МВД, Национальной гвардии и представителей общественности.
Также начальник департамента отметила, что праздник Навруз будет проводиться на 219 объектах по всей республике. Для безопасности граждан мобилизованы более 22 тысячи сотрудников и военнослужащих. Для предотвращения ЧС создано более трех тысяч резервных групп.
«Мы контролируем, чтобы праздничные мероприятия не проводились в местах, не отвечающих требованиям безопасности, а также не использовались неисправные аттракционы и другие игровые приспособления. На каждом объекте будет обеспечено дежурство представителей местной администрации, здравоохранения и других ведомств», — подчеркнула Музифа Султанова.
Напомним, что Ташкент стал лидером среди регионов Узбекистана с наибольшим числом преступлений.