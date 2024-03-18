Безопасность граждан во время праздника Навруз обеспечат более 22 тысяч силовиков

По ее словам, в эти дни праздничные молитвы читаются более, чем в двух тысячах мечетей Узбекистана при большом стечении граждан. Для поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности граждан в мечетях во время молитв задействовано более 14 тысяч сотрудников и военнослужащих.