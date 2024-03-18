В Ростове озвучили срок начала строительства дороги на Вертолетном поле

В Ростове-на-Дону к строительству дороги на Вертолетном поле планируют приступить в 2024—2025 годах. Об этом сообщил представитель городской администрации под одним из постов в телеграм-канале сити-менеджера Алексея Логвиненко.
— Сейчас обсуждается будущее благоустройство территории Вертолетного поля. Уже создали проект реконструкции автодороги на Тружеников от Батуринской до 2-й Краснодарской. Приступить к реализации проекта планируется в 2024—2025 годах, — сообщил сотрудник администрации Ростова-на-Дону.
Напомним, вопрос о финансировании строительства дороги на Тружеников до этого поднимали весной 2023 года. К тому моменту сообщалось, что необходимая документация успешно прошла государственную экспертизу.
Добавим, к этому моменту экспертиза также утвердила проект возведения школы на 1120 мест на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ». Этот объект собираются строить уже после выделения финансирования. Продолжительность работ — 22 месяца.