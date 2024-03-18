Мэр Юрий Шалабаев проголосовал за городское благоустройство в 2025 году

Свой выбор он сделал в выходные, придя вместе с семьей на избирательный участок. Глава города выбрал территорию, где сам часто бывает. Данное место используется сейчас как транзитное. Люди просто проходят мимо.
Если пространство наберёт достаточное количество голосов, то на территории обустроят прогулочную зону, детскую и спортивную площадки, а также высадят деревья и цветы.
Всего в 2024 году преобразят 29 участков, которые ранее выбрали нижегородцы. Голосование за благоустройство 2025 года проводится до 30 апреля.