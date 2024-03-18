Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Мэр Юрий Шалабаев проголосовал за городское благоустройство в 2025 году

Мэр Юрий Шалабаев проголосовал за благоустройство в Нижнем Новгороде в 2025 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Соответствующая информация размещена на его странице в социальных сетях.
Источник: УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Свой выбор он сделал в выходные, придя вместе с семьей на избирательный участок. Глава города выбрал территорию, где сам часто бывает. Данное место используется сейчас как транзитное. Люди просто проходят мимо.

Если пространство наберёт достаточное количество голосов, то на территории обустроят прогулочную зону, детскую и спортивную площадки, а также высадят деревья и цветы.

Всего в 2024 году преобразят 29 участков, которые ранее выбрали нижегородцы. Голосование за благоустройство 2025 года проводится до 30 апреля.