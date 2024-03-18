Жителей Самары предупредили о сомнительных квитанциях за газ

Жителей Самары призывают быть внимательными при оплате квитанций за газ. Дело в том, что самарцы в своих почтовых ящиках находят квитанции от компаний, чьи названия созвучны с привычными названиями. Например, в Средневолжской газовой компании опубликовали подобную квитанцию, по которой получателем средств является некий «Горгаз». А в графе «Наименование услуги» указано «Диагностика газового оборудования».
— Гражданам предложено оплатить вовсе не техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), — прокомментировала пресс-служба компании.
С 1 января 2024 года только шесть компаний в Самарской области могут проводить техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования: «СВГК», «Самарагаз», «Газпром газораспределение Самара», «Сызраньгаз», «Юг-газ» и «Вымпелгаз». Поэтому самарцев просят быть бдительными, оплачивая квитанции из почтового ящика.