Из аэропорта Сочи временно перестанет ездить электричка

«С 18 по 31 марта не будут ходить поезда аэропорт Сочи — Сочи (отправление в 08:22), Сочи — аэропорт Сочи (отправление в 09:17), аэропорт Сочи — Адлер (отправлением в 16:44). Адлер — аэропорт Сочи (отправлением в 17:10)», — сказано в сообщении.
Кроме того, нельзя будет уехать с 18 марта до 30 апреля на электричках в направлениях Сочи — Имеретинский Курорт в 12:57, 15:16 и 17:33. Ласточки в 11:58, 14:04 и 16:16 тоже не будут курсировать.
А 24 и 25 апреля не будут доступны поезда аэропорт Сочи — Сочи в 10:11, а также в обратном направлении, в 12:25.
Отмены электричек связаны с ремонтом железной дороги. Ранее на нее обрушился оползень, но она продолжала функционировать.