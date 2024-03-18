Из аэропорта Сочи временно перестанет ездить электричка

Кроме того, нельзя будет уехать с 18 марта до 30 апреля на электричках в направлениях Сочи — Имеретинский Курорт в 12:57, 15:16 и 17:33. Ласточки в 11:58, 14:04 и 16:16 тоже не будут курсировать.