Мошенники пишут жителям Краснодарского края, выдавая себя за руководителей

Одна из таких схем — подделка аккаунта топ-менеджера с последующим запросом секретной информации или выполнением определенных действий.



Важно помнить несколько мер предосторожности, чтобы защитить себя и компанию от подобных мошеннических схем:



1. Подвергайте сомнению сообщения и звонки от неизвестных контактов, особенно если они требуют срочного выполнения каких-либо действий или раскрытия конфиденциальной информации.



2. При получении подозрительных запросов от коллег или руководителей, лучше всегда проверять подлинность сообщения другим способом связи, например, лично или через известные и проверенные контакты.



3. Настройте конфиденциальность в мессенджерах и других приложениях: ограничьте доступ к вашим персональным данным, таким как номер телефона, фотографии профиля и другие сведения, которые могут быть использованы мошенниками.



Соблюдение этих мер поможет защитить вас и вашу организацию от попадания под уловки мошенников, даже если они используют такие изощренные методы обмана.