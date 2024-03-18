Очередную группу добровольцев отправили в зону СВО из Нижегородской области

Еще одну группу добровольцев направили в зону СВО из Нижегородской области. Перед этим они прошли инструктаж и получили наборы вещей первой необходимости, а также дополнительное снаряжение. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



Нижегородцы сначала пройдут курс обучения в центре подготовки. Только после этого они пополнят ряды военнослужащих в зоне проведения спецоперации. Отправку к месту службы и дополнительное снаряжение им обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.



Перед выездом добровольцы поделились тем, что стало для них стимулом к отправке в зону СВО. Для многих это чувство долга и патриотизма. Например, мужчина из Выксы рассказал, что хочет следовать примеру своего дедушки, защищавшего Родину в годы Великой Отечественной войны. Другой нижегородец признался, что хочет внести вклад в общее дело. Он будет служить в качестве водителя.



Напомним, нижегородка в составе волонтерской группы побывала на Донбассе и рассказала о своих впечатлениях.