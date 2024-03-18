Спрогнозированы цены на готовое жилье в России

Аренда жилья хоть и востребована среди россиян, но рассматривается скорее как временное решение. Если покупка квартиры пока оценивается в неподъемную сумму, можно приобрести апартаменты. Сделка на стадии строительства обойдется еще дешевле, советует эксперт. Также, по его мнению, льготный кредит окажется выгоднее съема жилья. Семейная ипотека, как напоминает Лобода, будет действовать и после 1 июля, когда другие госпрограммы свернут.