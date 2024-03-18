Стало известно, сколько еще на Кубани продержится рекордное весеннее тепло

Рабочая неделя в Краснодарском крае началась с заметного потепления. Температура воздуха 18 марта достигла +17 градусов, что где-то на два градуса превышает норму.
«Краснодарский край находится в теплом секторе циклона. Поэтому температуры достаточно высокие. В самом Краснодаре днем от +14 до +17 градусов. Ночью прогнозирует +4…+6 градусов. Осадки уже прошли, в ближайшие дни будет сухо», — сообщил «КП» — Кубань научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
19 марта на Кубани воздух прогреется еще сильнее, потому что почти на всей территории края будет светить солнце. Но, к сожалению, весна еще не вступила в свои права окончательно. С 20 марта на территорию края придет небольшое похолодание.
«20 марта снова станет облачно, сильных осадков не будет, но небольшие дожди пройдут. Тем самым понизятся и температуры. Днем ожидается +10…+13 градусов, ночью около +5 градусов. В Сочи температуры будут еще чуть выше, примерно на один — два градусов», — поделился Роман Вильфанд.
При этом Вильфанд уточнил, что, несмотря на настоящее весеннее потепление, горнолыжники все еще могут вдоволь накататься на лыжах и сноубордах в горах Сочи.
«В горах Краснодарского края много снега, потому что зимой выпало много осадков. Для горнолыжников сейчас настоящее раздолье и можно получать удовольствие от спусков, но нужно внимательно прислушиваться к рекомендациям, которые выпускают МЧС», — предупредил Роман Вильфанд.
В период потепления, когда днем на вершинах гор температура воздуха начинает подниматься чуть выше 0 градусов, начинает спрессовываться снег. Он может образовывать лавины. Поэтому горнолыжникам нужно быть особо внимательными в этот период и ездить только по разрешенным трассам.